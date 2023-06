League of Legends テーマのコカ・コーラ、経験値獲得の痺れる味

Coca-Cola Creations が League of Legends とコラボレーションし、対戦に勝利するなどゲーム内での成功を感じられるというフレーバーのコーラ「Coca-Cola Ultimate Zero Sugar」を限定発売する (製品情報、 Riot Games のプレスリリース、 The Verge の記事、 FOODBEAST の記事)。



Coca-Cola Ultimate Zero Sugar は Coca-Cola Zero Sugar をベースに、経験値獲得 (XP+) の痺れるような味を加えたものだという。発売地域は北米・中国・韓国・南米・アフリカとのことで、残念ながら日本では発売されないようだが、ミッションをクリアすることで限定版 Ultimate エモートが入手可能なゲーム内イベントが日本時間 7 月 19 日 15 時 59 分まで実施される。



ミッションと獲得可能な限定版 Ultimate エモートは以下の通り。

シングルゲームで 7 回のアシストを得て獲得できる Ultimate Teamplay エモート

シングルゲームで 12,000 ゴールドを稼ぐと獲得できる Ultimate Gains エモート

20 分以内でゲームに勝利すると獲得できる Ultimate Tempo エモート